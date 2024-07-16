Также президент инициировал законопроект о лишении государственных наград лиц, которые поддерживают государство-агрессора. В частности, это касается тех, кто получил Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие.

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Какие вопросы обсуждались на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу сообщил о ключевых вопросах, которые обсуждались сегодня на Ставке и во время разговоров с военным командованием.

Доложили по всем основным направлениям на фронте – от тех, где наиболее горячо, в частности это Покровское направление, до тех, где сейчас спокойнее, но все равно нужны и внимание, и нормальное обеспечение. Над всем этим мы работаем очень подробно – и по поставкам оружия, то есть выполнение уже достигнутых наших договоренностей с партнерами, и быстрой логистики по каждому объявленному пакету, и также по производству оружия в Украине – это абсолютный приоритет,

– сказал гарант.

Он также выразил благодарность всем, кто работает над комплектацией новых бригад, что увеличит потенциал для ротаций и поддержки на первой линии обороны.

Зеленский отметил, что на этой неделе состоятся важные международные переговоры, в частности по поставкам оружия.

Какие важные документы подписал Зеленский

Президент подписал два важных документа:

указ о награждении государственными наградами 266 военнослужащих;

инициировал законопроект о лишении государственных наград тех, кто поддерживает государство-агрессора или осуществляет другие противоправные действия против Украины.

Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в частности Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину – выбрал врага и сейчас так или иначе поддерживает Россию. Или вообще находится на ее территории,

– отметил Зеленский.

Он также отметил, что такие лица заслуживают только на "звание" предателей.

Зеленский призвал Верховную Раду рассмотреть этот законопроект в ближайшее время. Он поблагодарил всех, кто борется и работает ради Украины, и тем, кто помогает.