Також президент ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород осіб, які підтримують державу-агресора. Зокрема, це стосується тих, хто отримав Героя України, ордени "За заслуги" та інші.

Дивіться також Зеленський очікує на підписання безпекових договорів ще з 9 країнами

Які питання обговорювалися на Ставці

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу повідомив про ключові питання, які обговорювалися сьогодні на Ставці та під час розмов з військовим командуванням.

Доповіли щодо всіх основних напрямків на фронті – від тих, де найгарячіше, зокрема це Покровський напрямок, до тих, де зараз спокійніше, але все одно потрібні й увага, і нормальне забезпечення. Над усім цим ми працюємо дуже детально – і щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей із партнерами, і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету, і також щодо виробництва зброї в Україні – це абсолютний пріоритет,

– сказав гарант.

Він також висловив вдячність всім, хто працює над комплектацією нових бригад, що збільшить потенціал для ротацій та підтримки на першій лінії оборони.

Зеленський зазначив, що цього тижня відбудуться важливі міжнародні перемовини, зокрема щодо постачання зброї.

Які важливі документи підписав Зеленський

Президент підписав два важливі документи:

указ про відзначення державними нагородами 266 військовослужбовців;

ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород тих, хто підтримує державу-агресора або здійснює інші протиправні дії проти України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога й зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території,

– зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що такі особи заслуговують лише на "звання" зрадників.

Зеленський закликав Верховну Раду розглянути цей законопроєкт найближчим часом. Він подякував всім, хто бореться та працює заради України, і тим, хто допомагає.