Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 15 июля, информирует 24 Канал.

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Ожидается подписание соглашений по безопасности с еще 9 странами

Президент Зеленский отметил, что к Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились всего 32 страны.

Это 32 страны, с которыми мы подписали, или в процессе и подпишем, двусторонние договоры о гарантиях безопасности. 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры, там все – от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления,

– рассказал президент.

По его словам, примерная сумма этих договоров составляет 38 миллиардов долларов. Он считает, что "это мощный результат".