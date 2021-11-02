О том, что Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся в действие санкции в отношении российской сети супермаркетов Mere, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские "выборы" на оккупированных территориях

Зеленский ввел санкции против магазинов Mere

В указе говорится о введении в действие решения Совета по нацбезопасности и обороны о применении санкций в отношении руководителей и владельцев сети Mere. Речь идет о гражданах России Сергее, Александре и Иване Шнайдерах, Александре Щеглове и Андрее Вейкулайнене. Ограничения будут действовать в течение 3 следующих лет.

Под санкции попала и белорусская компания Сергея Шнайдера "НСКТрейд", которая выводила сеть Mere в Украину через ООО "Альянстрейдсервис".

Что предусматривают санкции против сети Mere

Санкционные ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, вывод капиталов из Украины, участие в приватизации, получение лицензий и тому подобное.

Также они запрещают использовать на территории Украины логотипы торговых марок Mere, "светофор", "светофор" и "Маяк".

Mere в Украине: что известно

Летом 2021 года сеть Mere анонсировала открытие в Украине 40 супермаркетов, в частности, в Белой Церкви и Черновцах.

Алексей Данилов тогда заявил, что российская сеть в Украине не будет работать. Секретарь СНБО отметил: "это спецоперация российских спецслужб", которые имеют большое желание развернуть на территории нескольких областей сеть с политической целью.

Уже в августе появились сообщения, что российские супермаркеты заработали в Никополе и Павлограде Днепропетровской области. Данилов заверил, что это фейк.

А 15 октября СНБО ввел против Mere санкции.

Справка. Mere – проект владельцев российской сети "Светофор", принадлежащей бизнесменам из Красноярска Шнайдерам. Сеть предлагает более низкие цены на товары, чем у конкурентов, позиционируя себя как дискаунтера. Четыре магазина сети работают в Германии, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии.