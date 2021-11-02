Про те, що Володимир Зеленський підписав указ, який робить чинними санкції щодо російської мережі супермаркетів Mere, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський ввів санкції проти магазинів Mere

В указі йдеться про введення у дію рішення Ради з нацбезпеки та оборони про застосування санкцій щодо керівників та власників мережі Mere. Мовиться про громадян Росії Сергія, Олександра та Івана Шнайдерів, Олександра Щеглова та Андрія Вейкулайнена. Обмеження діятимуть протягом 3 наступних років.

Під санкції потрапила і білоруська компанія Сергія Шнайдера "НСКТрейд", яка виводила мережу Mere в Україну через ТОВ "Альянстрейдсервіс".

Що передбачають санкції проти мережі Mere

Санкційні обмеження передбачають блокування активів, заборону торгових операцій, виведення капіталів з України, участь у приватизації, отримання ліцензій тощо.

Також вони забороняють використовувати на території України логотипи торгових марок Mere, "Світлофор", "Світофор" та "Маяк".

Mere в Україні: що відомо

Довідка. Mere – проєкт власників російської мережі "Світлофор", що належить бізнесменам із Красноярська Шнайдерам. Мережа пропонує нижчі ціни на товари, ніж у конкурентів, позиціонуючи себе як дискаунтера. Чотири магазини мережі працюють у Німеччині, а також у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії.