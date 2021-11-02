Про те, що Володимир Зеленський підписав указ, який робить чинними санкції щодо російської мережі супермаркетів Mere, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Зеленський ввів санкції проти магазинів Mere
В указі йдеться про введення у дію рішення Ради з нацбезпеки та оборони про застосування санкцій щодо керівників та власників мережі Mere. Мовиться про громадян Росії Сергія, Олександра та Івана Шнайдерів, Олександра Щеглова та Андрія Вейкулайнена. Обмеження діятимуть протягом 3 наступних років.
Під санкції потрапила і білоруська компанія Сергія Шнайдера "НСКТрейд", яка виводила мережу Mere в Україну через ТОВ "Альянстрейдсервіс".
Що передбачають санкції проти мережі Mere
Санкційні обмеження передбачають блокування активів, заборону торгових операцій, виведення капіталів з України, участь у приватизації, отримання ліцензій тощо.
Також вони забороняють використовувати на території України логотипи торгових марок Mere, "Світлофор", "Світофор" та "Маяк".
Mere в Україні: що відомо
- Влітку 2021 року мережа Mere анонсувала відкриття в Україні 40 супермаркетів, зокрема, у Білій Церкві та Чернівцях.
- Олексій Данілов тоді заявив, що російська мережа в Україні не працюватиме. Секретар РНБО наголосив: "це спецоперація російських спецслужб", які мають велике бажання розгорнути на території кількох областей мережу з політичною метою.
- Вже у серпні з'явилися повідомлення, що російські супермаркети запрацювали у Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області. Данілов запевнив, що це фейк.
- А 15 жовтня РНБО ввела проти Mere санкції.