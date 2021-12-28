Украинский лидер утвердил стратегию информационной безопасности. Контролировать выполнение решения поручили секретарю СНБО Алексею Данилову.

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Стратегию информационной безопасности обсудили во время заседания СНБО 15 октября. Данилов отметил, что этот документ необходим во время гибридной войны, которую ведет Россия.

Россия использует СМИ для влияния на Украину и на наших людей. Война ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве,

– сказал Данилов.

Кабмин одобрил стратегию