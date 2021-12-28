Украинский лидер утвердил стратегию информационной безопасности. Контролировать выполнение решения поручили секретарю СНБО Алексею Данилову.
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Стратегию информационной безопасности обсудили во время заседания СНБО 15 октября. Данилов отметил, что этот документ необходим во время гибридной войны, которую ведет Россия.
Россия использует СМИ для влияния на Украину и на наших людей. Война ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве,
– сказал Данилов.
Кабмин одобрил стратегию
- Стратегию информационной безопасности Украины Кабмин одобрил еще во время заседания 15 сентября.
- Целью документа является борьба, в частности, с угрозой информационной политики России.
- Документ утвердили до 2025 года.
- Александр Ткаченко заявил, что сейчас телевидение, интернет, социальные сети уже используют против Украины и поражают миллионы людей.
- Политик подчеркнул, что мы должны иметь инструменты, как не допустить откровенной пропаганды, агрессивной риторики, манипуляции историческими фактами. Стратегия станет одним из первых шагов на пути к таким действенным инструментам.