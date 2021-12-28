Український лідер затвердив стратегію інформаційної безпеки. Контролювати виконання рішення долучили секретарю РНБО Олексію Данілову.

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Стратегію інформаційної безпеки обговорили під час засідання РНБО 15 жовтня. Данілов зауважив, що цей документ необхідний під час гібридної війни, яку веде Росія.

Росія використовує ЗМІ для впливу на Україну та на наших людей. Війна ведеться не лише на фронті, ай в інформаційному просторі,

– сказав Данілов.

Кабмін схвалив стратегію