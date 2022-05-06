Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Украинское законодательство наконец-то лишится хотя бы части советского наследия, не отвечающего современным условиям.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины". Соответствующая информация подтверждена на сайте Верховной Рады.

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"Ну что ж, теперь в законодательстве нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции", нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества", нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей", – написал по этому поводу глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он также отметил, что дано поручение Кабинету Министров Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Например, Украина до сих пор жила по "Жилищному кодексу Украинской ССР", который был принят еще в 1983 году. Он начинается словами "В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем – удовлетворения потребности трудящихся в жилье". А дальше там присутствуют упоминания о "ленинских идеях построения коммунистического общества", которые нужно претворять в жизнь.

Закон о десоветизации украинского законодательства: главное

Законопроект был представлен в Верховную Раду еще 29 октября 2020 года. Но тогда он не был в приоритете депутатов, поэтому почти полтора года его почти не рассматривали.

Только 21 апреля 2022 депутаты проголосовали за него. Свои голоса "за" отдало 293 народных депутата. Тех, кто был против или воздержался – не было. Еще 85 депутатов просто не проголосовали.

Авторами проекта Закона было проанализировано более 20000 нормативно правовых актов разного иерархического уровня и сферы применения. В эти цифры также вошли акты, касающиеся международных договоров. Из этой цифры были отобраны нормативно правовые акты, принятые органами государственной власти и управления Союза ССР, не применяемые на территории Украины. В настоящее время их насчитывается 979. Также были отобраны действующие нормативно-правовые акты и те, которые утратили силу частично или остаются в силе в качестве исключения, издателем которых является Верховная Рада и Президиум Верховного Совета Украинской ССР. Таких нормативно-правовых актов насчитывается 249.