Закон предусматривает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также средств, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Применять такую меру будут во время военного положения.

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Что предусматривает закон

Инициатива будет препятствовать использованию средств для подрыва национальной безопасности Украины. Также будет блокировать привлечение денег, которые готовят основу для разжигания и ведения агрессивной войны, включая пропаганду.

Как отметил Владимир Зеленский, процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет.

Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников,

– подчеркнул президент.

Согласно закону, ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что им станет Министерство юстиции Украины. В настоящее время перед ведомством стоит задача организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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Заметим, что 21 апреля 2021 Верховная Рада проголосовала за этот закон, однако Президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия закона с поправками глава государства подписал документ.

Ранее в Верховной Раде подчеркнули, что инициатива необходима для усиления обороны Украины и возмещения причиненного ущерба. В то же время глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков отмечал, что с помощью этого законопроекта смогут конфисковать активы кума Путина Виктора Медведчука.

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