Документ с подписью президента Владимира Зеленского вернулся в парламент 29 декабря. Таким образом, Украина выполнила еще одно требование для вступления в ЕС.
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Что предполагает законопроект
13 декабря 299 депутатов Верховной Рады поддержали закон о медиа, предусматривающий:
- Регулирование работы онлайн-медиа, которые до сих пор не имели особого статуса. Теперь онлайн-медиа можно считать СМИ, которые регулярно распространяют информацию с помощью интернета на собственном веб-сайте. Но это не касается медиа, которые относятся к аудиовизуальным.
- Расширение полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В частности, он будет регулировать и деятельность онлайн-медиа и будет иметь полномочия налагать наказание. Половину членов регулятора назначает президент, вторую половину – Верховная Рада.
- Запрет на распространение русской пропаганды, унижающей или презирающей украинский язык информации, информации, отрицающей или оправдывающей преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов в Украине, пропаганды наркотических и психотропных веществ и т.д.
- Урегулирование статуса канала "Рада". Он становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний Парламента. Однако во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал будет выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.