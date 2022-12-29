Документ с подписью президента Владимира Зеленского вернулся в парламент 29 декабря. Таким образом, Украина выполнила еще одно требование для вступления в ЕС.

Обратите внимание Австрия поддержала вступление Украины в ЕС, но назвала условие

Что предполагает законопроект

13 декабря 299 депутатов Верховной Рады поддержали закон о медиа, предусматривающий: