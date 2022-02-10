Зеленский подписал закон о неуважении к суду: в САП объяснили, почему это важно

Антикоррупционный суд может привлекать к ответственности лиц, проявивших неуважение к нему. Накануне Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Чем важен новый закон

За неуважение к суду предусмотрена административная ответственность. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге, сообщает 24 канал.

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Теперь ВАКС может привлекать к ответственности лиц, выражающих неуважение к суду. Эта практика есть в районных судах, но у ВАКС ее почему-то не было, потому что на момент создания ее, видимо, не учли,

– рассказал Грищук.

Он подчеркнул, что это важно, поскольку многие дела затягиваются из-за злоупотребления полномочий непроцессуальным способом. Поэтому новый закон позволит быстрее рассматривать производство.

Неуважение к суду: детали о законе

9 февраля Зеленский подписал законопроект № 5490, который позволяет привлекать к административной ответственности за неуважение к Высшему антикоррупционному суду. Инициировали документ в ответ на обращение ВАКС в Министерство юстиции 29 марта 2021 года.

В пояснительной записке отметили, что такая ответственность является одним из важных аспектов функционирования суда. Ведь ранее ВАКС не имел права штрафовать участников судебного процесса, если те нарушали правила этикета – например, хамили судьям или приходили нетрезвыми. Теперь за это им грозит:

штраф от 850 до 2 550 гривен,

за повторное нарушение более 4 тысяч гривен.

Антикоррупционный суд обращался в органы адвокатского самоуправления с просьбами привлечь к дисциплинарной ответственности адвокатов-нарушителей. Но ни разу эти жалобы не удовлетворили.

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