Президент подписал закон, который вносит изменения в Госбюджет-2021. За этот документ Верховная Рада проголосовала еще 8 октября.

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На армию и инфраструктуру выделят дополнительные деньги

В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части госбюджета до конца 2021 года на 39,6 миллиарда гривен Рада увеличила финансирование неотложных нужд:

социальной поддержки населения,

выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины,

реализации инфраструктурных проектов.

Превысить доходы бюджета удалось благодаря

налога на прибыль предприятий – на 30 миллиардов гривен,

НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 миллиарда гривен,

НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6,9 миллиарда гривен,

сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили – на 0,75 миллиарда гривен.

На какие именно проекты направят деньги