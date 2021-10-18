Президент підписав закон, який вносить зміни до Держбюджету-2021. За цей документ Верховна Рада проголосувала ще 8 жовтня.

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На армію та інфраструктуру виділять додаткові гроші

У зв'язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини держбюджету до кінця 2021 року на 39,6 мільярда гривень Рада збільшила фінансування нагальних потреб:

соціальної підтримки населення,

виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України,

реалізації інфраструктурних проєктів.

Перевищити доходи бюджету вдалося завдяки

податку на прибуток підприємств – на 30 мільярдів гривень,

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 мільярди гривень,

ПДВ з увезених на митну територію України товарів – на 6,9 мільярда гривень,

зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 мільярда гривень.

На які саме проєкти спрямують гроші