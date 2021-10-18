Президент підписав закон, який вносить зміни до Держбюджету-2021. За цей документ Верховна Рада проголосувала ще 8 жовтня.
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На армію та інфраструктуру виділять додаткові гроші
У зв'язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини держбюджету до кінця 2021 року на 39,6 мільярда гривень Рада збільшила фінансування нагальних потреб:
- соціальної підтримки населення,
- виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України,
- реалізації інфраструктурних проєктів.
Перевищити доходи бюджету вдалося завдяки
- податку на прибуток підприємств – на 30 мільярдів гривень,
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 мільярди гривень,
- ПДВ з увезених на митну територію України товарів – на 6,9 мільярда гривень,
- зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 мільярда гривень.
На які саме проєкти спрямують гроші
- 12,05 мільярда гривень спрямують на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг,
- 15 мільярдів гривень – на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення,
- 4,1 мільярда гривень – на виплату грошового забезпечення військовим ЗСУ,
- 2 мільярди гривень – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення,
- 1 мільярди гривень – на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств,
- 1,5 мільярда гривень – на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери,
- 2,5 мільярда гривень – на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій,
- 282 мільйони гривень – на субвенції місцевим бюджетам для грошової компенсації за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО,
- 4 мільйони гривень – для учасників Революції Гідності.