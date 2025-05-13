Зеленский подтвердил в четверг встречу с Эрдоганом и заявил, что будет ждать Путина

Владимир Зеленский сообщил, что у него будет встреча с Эрдоганом в четверг, 15 мая. Она состоится в столице Турции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Встреча в Турции

Лидер Украины рассказал, что он с президентом Эрдоганом проговорили, что у них будет встреча в четверг, 15 мая. Зеленский указал, что встреча состоится в столице Турции – Анкаре.

Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции,

– сказал президент.

Если Путин прилетит в Стамбул, то Зеленский и Эрдоган поедут туда к нему.

"Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я сразу хочу сказать: "Если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул", – отметил гарант Украины.

Так, Зеленский подчеркнул, что "мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась".

Президент Украины заявил, что если Путин действительно готов не только в медиапространстве, но и в реальной жизни встречаться, "и тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня".

"Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает", – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он указал, что мы предложили Трампу присоединиться к встрече. Однако пока Зеленский не знает решения лидера США по этому поводу.

"Но в любом случае, если бы он (Трамп – 24 Канал) подтвердил свое участие, я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", – резюмировал президент Украины.