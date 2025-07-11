Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмм.

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О чем сказал Зеленский в обращении?

Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.

Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет,

– отметил он.