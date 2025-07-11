Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграм.

Дивіться також Якщо партнери почують нас, ми майже все будемо збивати, – Зеленський про масовані атаки дронами

Про що сказав Зеленський у зверненні?

Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами ад більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням армії.

Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет,

– зазначив він.

Він підтвердив, що за усіма доповідями постачання зброї зі США відновлено. Наступного тижня українська команда працюватиме з американцями, зокрема з генералом Келлогом.

Готуються оборонні пакети з Європи, а також нові санкції проти Росії.

Зеленський додав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з партнерами. Щодо кожного результату будуть "персональні, кадрові висновки".