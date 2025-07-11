Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграм.
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Про що сказав Зеленський у зверненні?
Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами ад більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням армії.
Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет,
– зазначив він.
Він підтвердив, що за усіма доповідями постачання зброї зі США відновлено. Наступного тижня українська команда працюватиме з американцями, зокрема з генералом Келлогом.
Готуються оборонні пакети з Європи, а також нові санкції проти Росії.
Зеленський додав, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з партнерами. Щодо кожного результату будуть "персональні, кадрові висновки".