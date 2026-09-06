Владимир Зеленский подвел итоги трех раундов переговоров, которые прошли с участием американских и европейских партнеров. По его словам, все встречи были содержательными, и в ходе них значительное внимание уделялось подготовке Украины к зимнему периоду.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

Что Зеленский сказал об итогах переговоров?

Зеленский поблагодарил представителей США Стива и Джареда за приезд, а также выразил признательность президенту Соединенных Штатов за поддержку.

У нас сегодня было три раунда переговоров. Все они были очень содержательными,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что отдельно обсуждались проблемы, которые могут возникнуть в Украине зимой. По его словам, если война продлится и в зимний период, Украина рассчитывает на поддержку партнеров. В частности, речь идет о формировании зимнего пакета помощи, который Зеленский подробно обсуждал со Стивом, Джаредом и европейскими партнерами.

Среди ключевых направлений поддержки Зеленский назвал противовоздушную оборону и энергетику. Украина также ожидает значительного объема помощи и возможности использования американского сжиженного природного газа (LNG).

Украина надеется достичь соответствующих договоренностей с американскими партнерами, а также рассчитывает на поддержку европейских государств.

Зеленский подчеркнул, что сегодняшние переговоры позволили уделить достаточно внимания именно подготовке к зимнему периоду и потенциальным вызовам для Украины.

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также с представителями европейских партнеров. Стороны обсудили параметры дипломатического урегулирования войны, а также насущные потребности Украины.

Особое внимание уделили подготовке к зимнему периоду и усилению защиты критически важной инфраструктуры. Украина рассчитывает на поддержку партнеров в сфере ПВО, энергетики и поставок американского сжиженного природного газа. По словам Зеленского, в ходе встреч также затрагивались территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины.

Президент подчеркнул, что сложные вопросы, касающиеся территорий, должны решаться непосредственно на уровне лидеров государств. Отдельно участники переговоров обсудили экономические гарантии, программы восстановления и будущий "план процветания" для Украины. Зеленский подчеркнул, что сильной гарантией безопасности остается боеспособная украинская армия, для поддержки которой необходимы соответствующие ресурсы.

Также украинская сторона и представители США и Европы продолжат работу над конкретными решениями, которые должны обеспечить Украине надежный и прочный мир.