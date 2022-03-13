Также участие в разговоре принял премьер-министр Болгарии. Детали разговора сообщил Владимир Зеленский на своей странице в твиттере.
Важно Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, – Подоляк
По словам украинского президента, стороны говорили о ходе обороны Украины, о преступных действиях российского агрессора.
Ценим оказываемую помощь и поддержку Европейского Союза в интеграции Украины,
– сказал Зеленский.
Заметим, что этот разговор состоялся на фоне атаки на полигон на Львовщине.
Что известно об обстреле Яворовского полигона
Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине. Ракетный удар осуществили по одной из воинских частей. В результате обстрела 35 человек погибли, еще 134 – получили травмы.
Самолеты, запустившие ракеты, вылетели из российского города Саратов и, вероятно, ударили из акватории Черного моря. Сейчас на месте ракетных ударов спасатели тушат пожар и разбирают завалы.
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