Також участь у розмові взяв прем'єр-міністр Болгарії. Деталі розмови повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці у твітері.

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За словами українського президента, сторони говорили про перебіг оборони України, про злочинні дії російського агресора.

Цінуємо допомогу, що надається, та підтримку Європейськоим Союзом інтеграції України,

– сказав Зеленський.

Зауважимо, що ця розмова відбулася на тлі атаки на полігон на Львівщині.

Що відомо про обстріл Яворівського полігону

Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Внаслідок обстрілу 35 людей загинули, ще 134 – отримали травми.

Літаки, що запустили ракети, вилетіли із російського міста Саратов та, ймовірно, ударили з акваторії Чорного моря. Наразі на місці ракетних ударів рятувальники гасять пожежу та розбирають завали.

Зверніть увагу! Яворівський полігон розташований лише за 20 кілометрів від польського кордону.

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