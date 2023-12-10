Как отметил глава государства, он поддерживает постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. 10 декабря в телефонном режиме они скоординировали позиции перед заседанием Европейского совета, запланированным на 14 – 15 декабря.

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Украина рассчитывает на положительное решение

Глава государства поблагодарил за высокую оценку нашей работы по поводу выполнения всех рекомендаций Европейской комиссии. Владимир Зеленский добавил, что рассчитывает на положительное решение как по поводу выделения 50 миллиардов евро, так и старта переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Европа должна решительно защищать свои ценности и единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи Президента в этом,

– подчеркнул Зеленский.

Одним из вопросов, который будут обсуждаться во время заседания Европейского совета, будет старт переговоров по поводу вступления Украины в ЕС. Категорически против этого выступает венгерский премьер Виктор Орбан. Французский президент Эммануэль Макрон пытался прийти к консенсусу.

Удалось ли Макрону договориться с Орбаном

Встреча Орбана и Макрона прошла 7 декабря. После нее венгерский премьер в интервью подчеркнул, что украинцы "не готовы к переговорам". Он заверил, что европейцы "не готовы принять их в качестве полноправных членов ЕС". Орбан не останавливался, подчеркивая, что Украина – "одна из самых коррумпированных стран мира".

Также начал уверять, что Франция якобы будет обязана заплатить "свыше 3,5 миллиарда евро", если Украина присоединится к ЕС. По словам Орбана, вступление нашего государства будет иметь "ужасные последствия" для сельского хозяйства Евросоюза.

В то же время, Орбан заверил, что за то, чтобы поднять уровень сотрудничества Украины и ЕС. Но он против того, чтобы наше государство имело возможность присоединиться к Евросоюзу.

Украине тяжело, она страдает от российского вторжения, и мы решили ее поддержать. Поэтому легитимно, чтобы весь Европейский совет посылал хорошие сигналы Украине. Я за это. Однако есть и другие типы сигналов, которые нужно послать, чем открытие переговоров о членстве в Европейском Союзе. Мы не должны этого делать,

– подчеркнул Орбан.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, говорят, что по результатам вечера "все остались при своем мнении".