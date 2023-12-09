Об этом 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко. Он объяснил мотивы Орбана.
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Шантаж Орбана
Путинский соратник Виктор Орбан шантажирует Брюссель из-за денег. Венгрия должна получить от ЕС несколько миллиардов евро, говорит Владимир Фесенко. Но эти субвенции заблокированы в результате многочисленных нарушений верховенства права, демократических стандартов и других правил ЕС.
Орбан стал основным нарушителем в ЕС. А Венгрия – это внутренний вызов. Режим Орбана ведет себя не по-европейски и создает проблемы для ЕС,
– отметил политолог.
Одним из главных аргументов Виктора Орбана по отношению к Украине является проблема коррупции. Но для политика это только повод.
"Да, у нас есть коррупция, как и в других странах. Но мы видим активизацию дел в борьбе с этим. Мы видим прогресс. Но для Орбана это неважно. Он хочет выбить деньги из Брюсселя, нам создать проблемы и одновременно это его специфическая и коварная игра с Путиным. Орбан сознательно работает в интересах Путина, подрывая стандарты ЕС", – подчеркнул Владимир Фесенко.
Виктора Орбана: последние новости
- Эммануэль Макрон выступил с инициативой о переговорах с Виктором Орбаном. Французский лидер намеревался повлиять на венгерского премьера. Так, они встретились 7 декабря. Но, как пишут СМИ, в результате каждый остался при своем мнении.
- Ранее в Офисе Президента Украины вели переговоры о возможной встрече Владимира Зеленского с Виктором Орбаном. 6 декабря Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто, где обсудили прогресс Украины на пути в ЕС.
- Вместо этого у ЕС нет "плана Б", если Орбан заблокирует решение Европейского совета начать переговоры по вступлению Украины. В Брюсселе постараются достичь политического консенсуса.