Про це 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко. Він пояснив мотиви Орбана.

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Шантаж Орбана

Путінський посіпака Віктор Орбан шантажує Брюссель через гроші. Угорщина мала отримати від ЄС декілька мільярдів євро, каже Володимир Фесенко. Але ці субвенції заблоковані внаслідок численних порушень верховенства права, демократичних стандартів та інших правил ЄС.

Орбан став головним порушником у ЄС. А Угорщина – це внутрішній виклик. Режим Орбана веде себе не по-європейськи і створює проблеми для ЄС,

– відзначив політолог.

Одним з головних аргументів Віктора Орбана по відношенню до України є проблема корупції. Але для політика це лише привід.

"Так, у нас є корупція, як і в інших країнах. Але ми бачимо активізацію справ у боротьбі з цим. Ми бачимо прогрес. Але для Орбана це неважливо. Він хоче вибити гроші з Брюсселя, нам створити проблеми і одночасно це його специфічна і підступна гра з Путіним. Орбан свідомо працює в інтересах Путіна, підриваючи стандарти ЄС", – підкреслив Володимир Фесенко.

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