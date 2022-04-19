Политики провели переговоры в понедельник, 18 апреля.
В ОП рассчитывают получить статус страны-кандидата на членство в ЕС уже в июне
Президент Украины побеседовал с премьер-министром Болгарии
Зеленский сообщил, что во время разговора с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым они обсудили проблемы судоходства в Черном море. Лидер Украины также выразил слова благодарности болгарскому политику за их поддержку.
В частности, Болгария выступила "за" вступление Украины в Евросоюз и мощную позицию по поводу санкций против России, которая напала на Украину.
Обращение Зеленского за 18 апреля: смотреть видео