Політики провели переговори у понеділок, 18 квітня.

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Президент України поговорив з прем'єр-міністром Болгарії

Зеленський повідомив, що під час розмови з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим вони обговорили проблеми судноплавства у Чорному морі. Лідер України також висловив слова подяка болгарському політику за їхню підтримку.

Зокрема, Болгарія виступила "за" вступ України до Євросоюзу та потужну позицію щодо санкцій проти Росії, яка напала на Україну.

Цікаво! В ООН заявили, якщо Росія не розблокує українські порти, то у світі виникне дві масштабні проблеми. Йдеться про голод та масову міграцію.

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