Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский пообщался с Макроном

Провел продуктивный разговор с Президентом Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage,

– сообщил президент.

Зеленский отметил, что он высоко ценит, что "Франция понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся". Лидер Украины рассказал, что он с Макроном подробно обсудили, как усилить противовоздушную оборону и защитить жизни наших людей.

Гарант рассказал, что он подчеркнул важность приглашения Украины в Североатлантический альянс. Также он отметил важность расширения дальнобойных возможностей – не только как необходимой меры для противодействия российской агрессии, но и для приближения мира – и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран – членов Альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи по тренировочных миссий на территории Украины.