Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства. Следует отметить, что участие в саммите безопасности приняли лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.
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О чем Зеленский говорил с Макроном
Владимир Зеленский отметил, что разговор с Макроном был длительным.
В ходе экстренного саммита в Париже президент Франции встречался с другими европейскими лидерами. По словам Зеленского, политики говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины.
Как сообщил глава государства, у Украины и европейских лидеров есть общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности.
Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы.
– отметил Владимир Зеленский.
Эмманюэль Макрон также проинформировал президента Украины о разговорах с другими лидерами – не только европейскими. Политики договорились, что будут в постоянном контакте, ведь, по словам Зеленского, "решаются важные вещи".
Нужно обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности,
– подытожил президент Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил за все усилия, которые прилагает Франция и лично Эмманюэль Макрон в этом вопросе.