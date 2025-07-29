Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о разговоре представителей Украины и Дании?

Владимир Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины. Политики говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера. Известно, что сейчас Дания председательствует в Совете ЕС.

Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС,

– заверил украинский лидер.

Он отметил, что президентский законопроект гарантирует независимость антикоррупционных органов и он уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Благодарен Дании за его (законопроекта – 24 Канал) поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", – сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что во время встречи политики согласовали двусторонние контакты, и в рамках более широких международных форматов. "Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины", – подытожил он.