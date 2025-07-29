Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про розмову представників України та Данії?

Володимир Зеленський подякував Данії за підтримку України. Політики говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера. Відомо, що зараз Данія головує в Раді ЄС.

Зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобов'язання перед ЄС,

– запевнив український лідер.

Він зауважив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність антикорупційних органів та його вже зареєстровано у Верховній Раді.

"Вдячний Данії за його (законопроєкту – 24 Канал) підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня", – сказав Зеленський.

Президент України розповів, що під час зустрічі політики узгодили двосторонні контакти, і в межах ширших міжнародних форматів. "Продовжуємо працювати разом, щоб наближати справедливий і тривалий мир для України", – підсумував він.