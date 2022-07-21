Зеленский побеседовал с президентом Коста-Рики

Зеленский заметил, что Украина продолжает усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке. Об этом он написал в своем Твиттере.

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Первый в истории телефонный разговор с Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Поблагодарил за поддержку Украины международные организации, в частности в ООН,

– заметил украинский президент.

Он также добавил, что Украина ценит введение санкций против россии и противодействие российской пропаганде.

Зеленский поговорил с Дудой и Драги

Владимир Зеленский провел очередной разговор с Анджеем Дудой – 19 июля. Разговор длился час. Зеленский подчеркнул, что поддерживает непрерывный диалог с Дудой, рассказал ему об актуальном положении дел на поле боя.

Также лидеры обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали шаги по противодействию российской агрессии.

Президент еще созвонился с премьером Италии Марио Драги – поблагодарил его за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа.