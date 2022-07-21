Зеленський поговорив з президентом Коста-Рики

Зеленський зауважив, що Україна продовжує посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці. Про це він написав у своєму Твіттері.

Головне ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти росії, обстріл Харкова з РСЗВ: основне за 148 день війни

Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Подякував за підтримку України міжнародних організаціях, зокрема в ООН,

– зауважив український президент.

Він також додав, що Україна цінує запровадження санкцій проти росії та протидію російській пропаганді.

Зеленський поговорив з Дудою і Драгі

Володимир Зеленський провів чергову розмову з Анджеєм Дудою – 19 липня. Розмова тривала годину. Зеленський наголосив, що підтримує безперервний діалог з Дудою, розповів йому про актуальний стан справ на полі бою.

Також лідери обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників, й скоординували кроки щодо протидії російській агресії.

Президент ще зідзвонився із прем'єром Італії Маріо Драгі – подякував йому за всебічну підтримку та солідарність італійського народу.