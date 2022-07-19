Чергова розмова Володимира Зеленського та Анджея Дуди відбулась 19 липня по телефону. Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах, інформує 24 канал.

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Про що говорили президенти

Розмова тривала годину. Зеленський наголосив, що підтримує безперервний діалог з Дудою.

Він розповів йому про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників. Також лідери держав скоординували кроки щодо протидії російській агресії.

Анджей Дуда повідомив, що в розмові брали участь й інші однодумці. Зокрема, серед них був і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Також дипломат Андрій Сибіга та глава бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.



Дуда також повідомив, що з Зеленським він детально обговорив поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальших дій.

Зеленський зідзвонився ще й з Драгі

Поговоривши з Дудою, Зеленський зідзвонився ще з одним європейським політиком. Він поговорив із прем'єром Італії Маріо Драгі.

Президент наголосив, що подякував йому за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок прем'єр-міністра щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Відносини Польщі та України

Польща в час повномасштабної агресії росії проти нашої держави прихистила мільйони наших біженців. Також ця країна підтримує нас і в інших сферах. Польща виявилася справжнім сусідом і другом. Саме тому у Верховній Раді з'явився законопроєкт про правовий статус поляків в Україні, який вніс президент Володимир Зеленський. Цей законопроєкт є дзеркальним щодо того, який ухвалив польський Сейм.

Також Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з Маріушом Блащаком – міністром національної оборони Польщі. Президент наголосив, що відомство підтримує міцність української армії. Він подякував йому за підтримку Польщі.

Анджей Дуда розуміє всі загрози, які йдуть від росії. Перед тим, як відправитися до іспанської столиці на саміт НАТО, він заявляв, що зараз росія є найбільшою загрозою для країн Альянсу, особливо тих, що знаходяться на східному фланзі.

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