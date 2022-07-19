Чергова розмова Володимира Зеленського та Анджея Дуди відбулась 19 липня по телефону. Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах, інформує 24 канал.
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Про що говорили президенти
Розмова тривала годину. Зеленський наголосив, що підтримує безперервний діалог з Дудою.
Він розповів йому про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників. Також лідери держав скоординували кроки щодо протидії російській агресії.
Анджей Дуда повідомив, що в розмові брали участь й інші однодумці. Зокрема, серед них був і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Також дипломат Андрій Сибіга та глава бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.
Дуда також повідомив, що з Зеленським він детально обговорив поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальших дій.
Зеленський зідзвонився ще й з Драгі
Поговоривши з Дудою, Зеленський зідзвонився ще з одним європейським політиком. Він поговорив із прем'єром Італії Маріо Драгі.
Президент наголосив, що подякував йому за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок прем'єр-міністра щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Відносини Польщі та України
- Польща в час повномасштабної агресії росії проти нашої держави прихистила мільйони наших біженців. Також ця країна підтримує нас і в інших сферах. Польща виявилася справжнім сусідом і другом. Саме тому у Верховній Раді з'явився законопроєкт про правовий статус поляків в Україні, який вніс президент Володимир Зеленський. Цей законопроєкт є дзеркальним щодо того, який ухвалив польський Сейм.
- Також Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з Маріушом Блащаком – міністром національної оборони Польщі. Президент наголосив, що відомство підтримує міцність української армії. Він подякував йому за підтримку Польщі.
- Анджей Дуда розуміє всі загрози, які йдуть від росії. Перед тим, як відправитися до іспанської столиці на саміт НАТО, він заявляв, що зараз росія є найбільшою загрозою для країн Альянсу, особливо тих, що знаходяться на східному фланзі.
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