Зеленський насамперед подякував за підтримку, яку Польща надає Україні, повідомляє 24 канал. Зокрема, допомогу громадянам, які змушені були залишити свої домівки через війну росії проти України.

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Український лідер подякував своєму польському колезі Анджею Дуді від імені українців. Зеленський висловив вдячність Міністерству оборони Польщі.

Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію,

– заявив президент.

Зеленський висловив переконання, що вже у мирний час відносини між Україною та Польщею розвиватимуться, а країни – ще більше зближуватимуться.

Блащак подякував Зеленському та усім українцям за стійкість у протистоянні російській агресії.

"Дякую, пане президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", – заявив Блащак.

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Зеленський про особливий статус поляків

Під час вечірнього звернення 11 липня президент Зеленський заявив, що вже скерував у Верховну Раду законопроєкт про особливий статус поляків. Український лідер зауважив, що поляки робили для українців усе. Польський народ заслуговує на подяку та аналогічне ставлення.

Зеленський наголосив, що, зокрема, пропонує надавати можливість полякам легально перебувати в Україні упродовж 18 місяців, а також отримати право на:

працевлаштування;

здійснення господарської діяльності;

навчання в українських вишах;

медичне обслуговування.

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