росія діє підступно. Тому президент порадив Європі готуватися до того, що агресор може повністю припинити постачати їй газ. За його словами, до такого треба готуватися, інформує 24 канал.

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росія діятиме в найбільш гострий момент

Зеленський висловив таке поередження для Європи на тлі рішення Канади про передачу турбіни для газопроводу "Північний потік". Це так званий виняток з санкцій, який зробили для агресора.

Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу,

– зауважив президент.

За його словами, саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується. Адже російське керівництво кожну поступку в таких умовах сприймає як стимул для подальшого та сильнішого тиску.

"Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили", – пояснив Зеленський.

Що відомо про рішення Канади

Канада вирішила передати Німеччині відремонтовані турбіни компанії Siemens для "Північного потоку-1". Таким чином місцевий уряд вирішив допомогти Європі поповнити свої газові сховища для підтримання енергетичної безпеки. Рішення підтримали США.

Україна ж таким рішенням розчарована й напередодні висловлювала сподівання, що Канада на такий крок не піде. Тепер же МЗС України запросило тимчасового повіреного у справах Канади в Україні. Йому висловили розчарування нашої країни рішенням уряду щодо передачі турбін Німеччині для "Північного потоку-1".

Також була й реакція нашого "Нафтогазу" на рішення Канади. Радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук розповідала, що для того, аби зберегти постачання газу на належному рівні, Канаді та Німеччині не треба порушувати санкційні режими. За її словами українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу.

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