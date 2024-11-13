Так, шестая из запланированных систем от Германии поступит в Украину до конца этого года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Зеленский обсудил с Шольцом ПВО

Украинский президент поблагодарил германского канцлера за всю военную поддержку со стороны ФРГ и ее лидерство в объединении усилий партнеров по этому поводу. Кроме того, лидеры также обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами.

Олаф Шольц сообщил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Уделили внимание и объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствами ПВО от Германии,

– говорится в сообщении.

Обсудили и то, какие усилия еще нужны для наилучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время. В частности, согласились, что формат Рамштайн должен сохраняться.

В то же время, отмечается, что не менее важным остается и проведение очередной встречи координационной группы.

"Владимир Зеленский также заявил, что украинское видение справедливого и длительного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию", – добавили в Офисе Президента.

Кстати, по состоянию на сегодняшний день уже передали 5 систем IRIS-T SLM и 4 системы IRIS-T SLS. Последний раз Германия передала Украине батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS, это было в октябре.