В инстаграме политик показал фотографию с композитным диском ("блином") в руках. Вероятно, что он в своем домашнем спортзале.

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"У каждого свои "блинчики" на завтрак! Всем хорошего дня", – так украинский президент подписал фотографию в соцсети.

К слову, украинский лидер показал похожую фотографию 25 января, в день своего рождения. "7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", – подписал ее он.

А в начале своего президентства Зеленский вообще дал интервью в спортзале. Тогда он находился в Брюсселе с первым зарубежным визитом в новом статусе.

Реакция сети

Читатели политика отметили, что он выглядит даже лучше, чем до президенства. Похвалил главу государства и танцор Влад Яма – написал, что он в прекрасной форме.

Оценил старания главы государства, в частности, и украинский борец и "слуга народа" Жан Беленюк. "Красавчик", – лаконично прокомментировал сообщение он.