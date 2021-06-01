В інстаграмі політик показав фотографію із композитним диском ("бліном") в руках. Ймовірно, що він у своєму домашньому спортзалі.

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"У кожного свої "блінчики" на сніданок! Всім гарного дня", – так український президент підписав фотографію в соцмережі.

До слова, український лідер показав схожу світлину 25 січня, у день свого народження. "7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі", – підписав його він.

А на початку свого президентства Зеленський й взагалі дав інтерв'ю в спортзалі. Тоді він перебував у Брюсселі з першим закордонним візитом у новому статусі.

Реакція мережі

Підписники політика відзначили, що він виглядає навіть краще, ніж до президенства. Похвалив главу держави й танцюрист Влад Яма – написав, що той у чудовій формі.

Оцінив старання глави держави, зокрема, й український борець та "слуга народу" Жан Беленюк. "Красунчик", – лаконічно прокоментував допис він.