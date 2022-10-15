Ни для кого не секрет, что путин отправляет на фронт пьяниц и людей, мягко говоря, не знающих элементарных правил ухода за собой и ведения быта. Позиции украинской армии, на контрасте с русской, кажутся раем на земле, хотя, очевидно, нашим защитникам не просто жить в окопах.

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Почувствуйте разницу: украинцы – не россияне

Президент Зеленский 15 октября опубликовал фото, где украинские бойцы готовят еду. Из фотографий становится понятно, что наши герои стараются максимально воспроизвести быт, подобный обычному.

В одном из блиндажей на передовой пограничники собственноручно построили печку, на которой готовят еду. Несмотря на ежедневные обстрелы и большую нагрузку наши защитники обустраивают себе подобающий быт,

– написал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что мы кардинально отличаемся от оккупантов, ведь уважаем себя и не теряем человечности. Вооруженные Силы Украины защищают свой дом и землю, поэтому России не победить Украину.

Как готовят еду украинские солдаты: смотрите фото из фейсбука Зеленского

Что оставляют после себя оккупанты

В начале сентября украинские пограничники опубликовали видео, на котором видны беспорядки, в которых жили российские солдаты. Украинский военный, осматривая оставленный врагами пункт в Святогорске, не сдержался и лаконично прокомментировал: "Какие свиньи".

Быт россиян: смотрите видео с телеграма ГПСУ

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Напомним, российские солдаты, – кроме того, что неряхи, – также воры и просто недоумки. Смешная ситуация произошла в Лимане – захватчик украл камеру у украинской семьи и привез ее к себе домой. Владельцы камеры наблюдения до сих пор могут видеть в прямом эфире, происходящем в российском доме в Бурятии.

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