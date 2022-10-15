Ні для кого не секрет, що путін відправляє на фронт п'яниць та людей, що, м'яко кажучи, не знають елементарних правил догляду за собою та ведення побуту. Позиції української армії, на контрасті з російською, видаються раєм на землі, хоча, вочевидь, нашим захисникам не просто жити в окопах.

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Відчуйте різницю: українці – не росіяни

Президент Зеленський 15 жовтня опублікував фото, на яких українські бійці готують їжу. Зі світлин стає зрозуміло, що наші герої намагаються максимально відтворити побут, подібний до звичайного.

В одному з бліндажів на передовій прикордонники власноруч побудували піч, на якій готують їжу. Попри щоденні обстріли й велике навантаження наші захисники облаштовують собі належний побут,

– написав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що ми кардинально відрізняємося від окупантів, адже поважаємо себе та не втрачаємо людяності. Збройні Сили України боронять свій дім та свою землю, тому Росії не перемогти Україну.

Як готують їжу українські солдати: дивіться світлини з фейсбуку Зеленського

Що залишають після себе окупанти

На початку вересня українські прикордонники опублікували відео, на якому видно безлад, в якому жили російські солдати. Український військовий, оглядаючи залишений ворогами пункт у Святогірську, не стримався і лаконічно прокоментував: "Які свині".

Побут росіян: дивіться відео з телеграму ДПСУ

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Нагадаємо, російські солдати – окрім того, що нечупари – також злодії та просто недоумки. Кумедна ситуація сталася у Лимані – загарбник вкрав камеру в української родини та привіз її до себе додому. Власники камери спостереження досі мають змогу бачити у прямому ефірі, що відбувається в російському будинку в Бурятії.

Варте уваги – Росія у плачевній ситуації: дивіться відео