Учора вранці, 12 вересня, з'явились фотодокази того, що Збройні Сили України деокупували Святогірськ у Донецькій області. На околицях міста наших вояків чекав приємний сюрприз – пуста ворожа позиція.

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Жили як свині

На місці покинутого пункту дислокації російських військ ЗСУ знайшли усе: зброю, боєприпаси, шоломи, сухпайки й навіть предмети побуту. Позиція росіян радше схожа на свинарник, аніж на місце, де жили військові.

Український армієць, оглядаючи залишений ворогами пункт, не стримався, щоб не сказати "які свині".

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Важливість Святогірська

Місто розташоване на межі Донецької, Луганської та Харківської областей, а також близько до кордону з росією. Захопивши Святогірськ, окупанти тримали під контролем залізницю та всі автомобільні шляхи в регіоні.

Звільнення населеного пункту означає контроль ЗСУ над транспортними сполученнями на цих теренах.

Також наостанок нагадаємо, що росіяни часто залишають трофеї для українських вояків. Нещодавно на Харківщині воїни ССО захопили сучасні протитанкові міни загарбників.

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