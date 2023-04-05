Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что один из вопросов мог быть относительно размещения военной помощи для Украины. В общем, это третий зарубежный визит президента Украины больше, чем за год.
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"Это возможность размещения определенного оружия на территории Польши. Украинского, которое нам передают. Не только о самолетах, о подготовленных аэродромах говорится. Это не о том, о чем договорились. Гипотетически, что может быть", – сказал политтехнолог.
Тизенгаузен представил, что Украине передадут авиацию, и она где-то должна базироваться.
"Подготовлены аэродромы, рембазы должны быть. Наверное, не очень логично будет, если они будут находиться под ударами российских ракет, дронов", – сказал он.
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Российская пропаганда перекрутит
Политтехнолог убежден, что слова Владимира Зеленского о том, что вскоре между Польшей и Украиной не будет границ, россияне интерпретируют извращенно.
Они недавно выходили и говорили, что "Польша Западную Украину захватит". И вообще, этот у них нарратив такой с начала войны, что "Польша спит и видит, чтобы захватить Западную Украину",
– рассказал Борис Тизенгаузен.
Он отметил, что имеет свою интерпретацию заявления Зеленского.
"Что Украина войдет в Европейский Союз, границы будут, скажем, совсем другие", – предположил он.
Польша – друг Украины
По его мнению, Польша является большим другом Украины и одним из, наверняка, лучших друзей.
"Польша прекрасно понимает, что у них там такая же угроза. У них граница с Беларусью. И то ядерное оружие, которое там планируют размещать, оно же, по словам Лукашенко, будет на Польшу и направлено", – отметил Тизенгаузен.
По его словам, эта страна также отдает себе отчет, чем такой гибридный "двухголовый режим" Путина и Лукашенко может обернуться.
Визит президента Украины в Польшу: главное
- Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской приехали в Польшу с официальным визитом. Это первая поездка президента Украины в эту страну с начала полномасштабной войны России против Украины.
- Президент Украины убежден, что впоследствии между Украиной и Польшей не будет никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических.
- Польша предоставит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом президенты стран договорились в ходе переговоров. Речь идет о предоставлении, в частности, БТР Rosomak, истребителей МиГ, самоходных минометов Rak и, в частности, систем ПВО Piorun.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава хочет получить дополнительные гарантии безопасности для Украины перед летним саммитом НАТО.