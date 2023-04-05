Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что один из вопросов мог быть относительно размещения военной помощи для Украины. В общем, это третий зарубежный визит президента Украины больше, чем за год.

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"Это возможность размещения определенного оружия на территории Польши. Украинского, которое нам передают. Не только о самолетах, о подготовленных аэродромах говорится. Это не о том, о чем договорились. Гипотетически, что может быть", – сказал политтехнолог.

Тизенгаузен представил, что Украине передадут авиацию, и она где-то должна базироваться.

"Подготовлены аэродромы, рембазы должны быть. Наверное, не очень логично будет, если они будут находиться под ударами российских ракет, дронов", – сказал он.

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Политтехнолог убежден, что слова Владимира Зеленского о том, что вскоре между Польшей и Украиной не будет границ, россияне интерпретируют извращенно.

Они недавно выходили и говорили, что "Польша Западную Украину захватит". И вообще, этот у них нарратив такой с начала войны, что "Польша спит и видит, чтобы захватить Западную Украину",

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Он отметил, что имеет свою интерпретацию заявления Зеленского.

"Что Украина войдет в Европейский Союз, границы будут, скажем, совсем другие", – предположил он.

Польша – друг Украины

По его мнению, Польша является большим другом Украины и одним из, наверняка, лучших друзей.

"Польша прекрасно понимает, что у них там такая же угроза. У них граница с Беларусью. И то ядерное оружие, которое там планируют размещать, оно же, по словам Лукашенко, будет на Польшу и направлено", – отметил Тизенгаузен.

По его словам, эта страна также отдает себе отчет, чем такой гибридный "двухголовый режим" Путина и Лукашенко может обернуться.

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