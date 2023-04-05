Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что глава государства – абсолютно демократический человек.
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"Наш президент посещает и линию фронта, делает это постоянно и не пугается, как пугается бункерный тот червь, который сидит в бункере", – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
По словам Данилова, сейчас точно известно, что все те лица, которые посещали то ли определенный концерт, то ли якобы оккупированный Мариуполь, или другие города, – это точно не Путин, а человек, который похож на него и никак не касается президента России.
Те данные, которые мы получили от человека, который ныне за границей, а был в окружении Путина, имеем яркое подтверждение того, что Путин сидит постоянно только на карантине, не появляется среди людей,
– сказал он.
Алексей Данилов рассказал, что, для того, чтобы увидеть Путина, нужно примерно две недели просидеть на карантине, чтобы ни с кем не общаться.
"10 раз в день делать ПЦР, чтобы, не дай Бог у вас там что-то не произошло. А потом вы можете одним глазом увидеть это "животное", – подчеркнул секретарь СНБО.
Что известно о визите Владимира Зеленского в Польшу: смотрите видео
Помощь от Польши
Алексей Данилов отметил, что Польша – первая страна, которая после 24 февраля 2022 года поставила вооружение на территорию Украины.
Он отметил, что еще до полномасштабного вторжения они встречались и общались вместе с президентом Польши Анджеем Дудой по поводу ситуации, связанной с войной.
Поляки отдают себе отчет в той угрозе, которую может нести Россия именно этой стране, для стран Балтии. Поэтому они наши друзья, наши партнеры. Они нам максимально помогают,
– сказал секретарь СНБО.
Данилов отметил, что они понимают, что все страны, относящиеся к демократическому миру, должны в этом участвовать.
Демократия за победу
"11 "Рамштайн" будет уже очный. Он будет в апреле. Это не только сегодня была помощь со стороны Польши. Соединенные Штаты объявили большой пакет помощи, присоединяются другие страны", – рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Он подытожил, что Украина не сама в этом мире, и демократия вместе движется к общей победе.
Визит Владимира Зеленского в Польшу: главное
- Президент Украины вместе с первой леди 5 апреля приехал в Польшу с официальным визитом. Это первая анонсированная поездка Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны России с Украиной.
- Президент Польши наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла. Самую высокую государственную награду Польши ему дали в знак признания заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.
- Президент Украины заявил, что впоследствии между Польшей и Украиной не будет никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических.
- В ходе визита в Польшу Зеленский сообщил, что Польша предоставляет Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak и систем ПВО, в частности, Piorun и самолетов МиГ.
- Польша поддерживает Украину на пути к членству в Североатлантическом альянсе. Президент Польши Анджей Дуда на совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Варшава пытается получить дополнительные гарантии безопасности для Украины перед летним саммитом НАТО.
- Владимир Зеленский отметил, что этот визит в Польшу и переговоры можно назвать победными.