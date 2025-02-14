Трамп действительно дал мне свой телефонный номер, – Зеленский

Президент Зеленский признался, что Трамп действительно дал ему свой телефонный номер. Американский глава сказал, что украинский президент может звонить ему в любое время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

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Как Зеленский получил номер телефона Трампа

Зеленский рассказал, что имел с Трампом "очень хороший разговор".

"Он дал мне свой телефонный номер. Кстати, это было смешно. Надеюсь, президент Трамп не будет против, я вам расскажу", – сказал украинский президент.

Произошло это во время обсуждения возможного приезда Зеленского в Вашингтон без запланированной даты.

Я сказал ему, что идея приехать (в Вашингтон – 24 Канал) без даты гениальна. А он ответил: "Можно звонить мне в любое время, когда угодно". Я сказал ему: "Да, большое вам спасибо. Но в прошлый раз вы сказали мне, что можно звонить напрямую в любое время и не дали своего номера телефона". Он сказал: "Хорошо, ладно, можно звонить в любое время",

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что надеется и рассчитывает на помощь Трампа, потому что тот является президентом во время крупнейшей войны на европейском континенте.

Владимир Зеленский также отметил – если Трамп выберет нашу сторону и не будет где-то посередине, то он сможет нажать на Путина для того, чтобы остановить войну.