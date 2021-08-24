Зеленский пообещал вернуть в Украину всех выдающихся украинцев, похороненных за границей

Украина начинает процесс возвращения на родину выдающихся украинцев, похороненных за рубежом. В частности, речь идет о тех выдающихся людях, которые боролись за Украину и ее независимость.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время речи на праздновании Дня Независимости. Глава государства сказал, что будут возвращать тех украинцев, которые жили и боролись для Украины, однако похоронены не в Украине.

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Украина начинает процесс возвращения выдающихся граждан

Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие,

– уточнил Зеленский.

Президент подчеркнул, что 30 лет – это не годовщина независимости, а годовщина ее восстановления. Он напомнил, что история Украины – уникальная и достигает глубокой древности.

Отметим, что после речи перед парадом президент вручил награды украинским героям. От имени тех, кто отдал жизнь, награды приняли родные и близкие.

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