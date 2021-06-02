Глава государства пригласил Курца в ближайшее время посетить Украину с официальным визитом. Он также ознакомил политика с инициативой "Крымская платформа".

Ранее У Зеленского обсудили эскалацию России с австрийскими коллегами

Ситуация на Донбассе

Зеленский рассказал австрийскому канцлеру об актуальной ситуации с безопасностью на востоке страны и во временно оккупированном Крыму.

Украинский президент поблагодарил Курцу за твердую позицию Вены по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Торгово-экономическое сотрудничество

Политики пообщались и о ходе выполнения договоренностей, достигнутых по результатам визита Зеленского в Австрию в сентябре 2020 года.

Обратите внимание! Как Зеленский, так и Курц обратили внимание на оживление показателей торгово-экономического сотрудничества между странами, несмотря на эпидемические ограничения.

Украинский лидер и австрийский канцлер оценили и прогресс в реализации ряда инвестиционных проектов с участием австрийского бизнеса в Украине.

О чем еще общались Зеленский и Курц