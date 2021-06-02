Глава государства пригласил Курца в ближайшее время посетить Украину с официальным визитом. Он также ознакомил политика с инициативой "Крымская платформа".
Ранее У Зеленского обсудили эскалацию России с австрийскими коллегами
Ситуация на Донбассе
Зеленский рассказал австрийскому канцлеру об актуальной ситуации с безопасностью на востоке страны и во временно оккупированном Крыму.
Украинский президент поблагодарил Курцу за твердую позицию Вены по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Торгово-экономическое сотрудничество
Политики пообщались и о ходе выполнения договоренностей, достигнутых по результатам визита Зеленского в Австрию в сентябре 2020 года.
Украинский лидер и австрийский канцлер оценили и прогресс в реализации ряда инвестиционных проектов с участием австрийского бизнеса в Украине.
О чем еще общались Зеленский и Курц
- Они обменялись мнениями по противодействию распространению коронавируса COVID-19 и обеспечению граждан качественной вакциной.
- Говорили и о диалоге Украина – Европейский союз. Австрийский канцлер поддержал евроинтеграционные стремления Украины.