Глава держави запросив Курца найближчим часом відвідати Україну з офіційним візитом. Він також ознайомив політика з ініціативою "Кримська платформа"

Раніше У Зеленського обговорили ескалацію Росії з австрійськими колегами

Ситуація на Донбасі

Зеленський розповів австрійському канцлеру про актуальну безпекову ситуацію на сході країни та у тимчасово окупованому Криму.

Український президент подякував Курцу за тверду позицію Відня щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Торговельно-економічна співпраця

Політики поспілкувалися й про хід виконання домовленостей, досягнутих за результатами візиту Зеленського в Австрію у вересні 2020 року.

Зверніть увагу! Як Зеленський, так і Курц звернули увагу на пожвавлення показників торговельно-економічної співпраці між країнами, попри епідемічні обмеження.

Український лідер та австрійський канцлер оцінили й прогрес у реалізації низки інвестиційних проєктів за участю австрійського бізнесу в Україні.

Про що ще спілкувалися Зеленський та Курц