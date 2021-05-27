В Офисе Президента отметили, что во всех оговоренных сферах Евросоюз продолжает оказывать Украине мощную поддержку.

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Вакцина от коронавируса

Президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин. Кроме того, обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и положительно оценили роль программы COVAX.

Лидеры также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания сертификатов для возобновления путешествий украинцев в ЕС.

Ситуация на Донбассе

Зеленский и фон дер Ляйен согласились, что следует выполнять минские договоренности и вести сотрудничество в нормандском формате с целью прекращения войны на Донбассе.

ЕС в очередной раз поддержал территориальную целостность Украины и отметил незаконность оккупации части Донбасса и Крыма Россией. Кроме того, лидеры договорились сотрудничать в формате "Крымской платформы".

Интеграция между Украиной и ЕС

Стороны также согласовали сотрудничество в направлении укрепления политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС. Обсудили и реформы, которые внедряют в Украине, несмотря на дестабилизацию со стороны России и эпидемию коронавируса.

Президенты отметили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Они выразили надежду о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и пересмотре достижения целей Соглашения об ассоциации.

Соглашение об Общем авиационном пространстве

Зеленский и фон дер Ляйен подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры с целью подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Собеседники также высоко оценили сотрудничество по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, обсудили заинтересованность Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этом направлении.

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