Нужно усиливать удары по врагу, – Зеленский провел совещание с руководством ВСУ и Минобороны

Наши герои наносят врагу очень мощные удары, нивелируя его потуги и огневое преимущество. Президент просит наших защитников и защитниц наращивать темпы масштабных поражений противника.

С помощью мощного оружия партнеров ВСУ начали очень активно уничтожать склады оккупантов и их командные пункты. Врагу приходится сбавлять интенсивность обстрелов и заново выстраивать логистику снабжения своей армии на линии фронта.

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Удары по врагу нужно усиливать

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил о том, что провел совещание с руководством ВСУ, Министерства обороны и МВД. К встрече из зоны боевых действий подключался генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками.

Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу,

– рассказал Зеленский.

Участники встречи согласились, что Украина имеет потенциал для продвижения наших героев и нанесению российским оккупантам новых больших потерь. Наше государство делает все возможное для того, чтобы партнеры предоставили нашим героям еще больше средств для поражения российских оккупантов.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам