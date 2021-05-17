Президент Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос с возвращением украинцев из Непала. Там закрыли воздушное пространство из-за карантина.

Из страны в Гималаях не могут вылететь 107 наших граждан. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое состоялось под председательством главы государства.

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Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно об украинцах

В МИД отметили, что 45 человек разместили в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные – до сих пор в горах.

Четверо украинцев заболели коронавирусом, но их состояние удовлетворительное, они получают помощь.

Обратите внимание! В столице Непала Катманду работает почетный консул Украины. В соцсети для украинцев создали совместную группу, а родственников просят обращаться на горячую линию МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

В Министерстве иностранных дел утверждают, что пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность эвакуации с помощью иностранных рейсов.

Со своей стороны наши граждане, которые находятся в Непале, обвиняют внешнеполитическое ведомство в том, что от дипломатов звучат лишь заявления о "отслеживание ситуации".