Совещание у Зеленского: президент поручил решить вопрос с возвращением украинцев из Непала
Президент Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос с возвращением украинцев из Непала. Там закрыли воздушное пространство из-за карантина.
Источник:Офис Президента
Из страны в Гималаях не могут вылететь 107 наших граждан. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое состоялось под председательством главы государства.
Читайте также Более 100 украинцев застряли в Непале: они обвиняют МИД в бездействии
Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Что известно об украинцах
- В МИД отметили, что 45 человек разместили в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные – до сих пор в горах.
- Четверо украинцев заболели коронавирусом, но их состояние удовлетворительное, они получают помощь.
В Министерстве иностранных дел утверждают, что пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность эвакуации с помощью иностранных рейсов.
Со своей стороны наши граждане, которые находятся в Непале, обвиняют внешнеполитическое ведомство в том, что от дипломатов звучат лишь заявления о "отслеживание ситуации".
Поделиться новостью