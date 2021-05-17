Нарада у Зеленського: президент доручив вирішити питання з поверненням українців з Непалу
Президент Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу. Там закрили повітряний простір через карантин.
Джерело:Офіс Президента
З країни у Гімалаях не можуть вилетіти 107 наших громадян. Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням глави держави.
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Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому,
– наголосив Володимир Зеленський.
Що відомо про українців
- У МЗС наголосили, що 45 людей розмістили в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта – досі в горах.
- Четверо українців захворіли на коронавірус, але їхній стан задовільний, вони отримують допомогу.
У Міністерстві закордонних справ стверджують, що намагаються якнайшвидше повернути українців додому та опрацьовують можливість евакуації за допомогою іноземних рейсів.
Зі свого боку наші громадяни, які перебувають у Непалі, звинувачують зовнішньополітичне відомство у тому, що від дипломатів звучать лише заяви про "відстежування ситуації".
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