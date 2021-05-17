Президент Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу. Там закрили повітряний простір через карантин.

З країни у Гімалаях не можуть вилетіти 107 наших громадян. Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням глави держави.

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Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому,

– наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про українців

У МЗС наголосили, що 45 людей розмістили в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта – досі в горах.

Четверо українців захворіли на коронавірус, але їхній стан задовільний, вони отримують допомогу.

Зверніть увагу! У столиці Непалу Катманду працює почесний консул України, в соцмережі для українців створили спільну групу, а родичів просять звертатись на гарячу лінію МЗС: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

У Міністерстві закордонних справ стверджують, що намагаються якнайшвидше повернути українців додому та опрацьовують можливість евакуації за допомогою іноземних рейсів.

Зі свого боку наші громадяни, які перебувають у Непалі, звинувачують зовнішньополітичне відомство у тому, що від дипломатів звучать лише заяви про "відстежування ситуації".