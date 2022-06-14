Зеленский поручил Залужному проверить информацию о нехватке средств защиты для бойцов ВСУ

14 июня 2022 , 22:34
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Наши герои мужественно защищают Украину от россиян и не дают врагу продвигаться дальше. Руководство государства и народ делают все, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Президент Украины Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинцам на 111-й день войны. Он призвал партнеров как можно скорее предоставить ВСУ необходимое оружие, ведь враг имеет большое огневое преимущество, поэтому каждый день затяжки имеет высокую цену.

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Проверка снаряжения наших воинов

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський